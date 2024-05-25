В Китае появился искусственный интеллект, натренированный на идеях Си Цзиньпина

Модель использует личные комментарии и инструкции Си Цзиньпина по различным аспектам социальной, экономической и политической жизни.

Новый LLM — это закрытая система, которая обучается исключительно по утвержденным материалам и размещается на защищенных серверах Китайского института исследования киберпространства, что обеспечивает локальную обработку всех данных.

Хотя модель еще не доступна для публичного использования, в будущем с ней можно будет ознакомиться для получения информации по таким темам, как текущее состояние развития искусственного интеллекта или сравнение «нового и традиционного».

Этот шаг был предпринят в связи с тем, что Китай стремится использовать искусственный интеллект для укрепления своей экономики в условиях ограничений со стороны США.