В Китае предсказали, сколько лет прослужит России бомбардировщик Ту-160

Перевод материала Sina предоставило «Военное обозрение». Авторы пишут, что Ту-160 — это один из лучших в мире стратегических бомбардировщиков. Он может преодолевать практически любые средства противовоздушной обороны (ПВО) НАТО.

В китайском издании считают, что «Белый лебедь» прослужит России не менее трёх десятилетий. Признаком того, что Ту-160 не собираются списывать со счетов, назвали новые двигатели НК-32-02. Ими, скорее всего, оснастят все Ту-160.

Журналисты напомнили, что российский стратегический бомбардировщик может быть носителем межконтинентальных ракет. Его скорость превышает 2 Маха, самолёт может подниматься на высоту до 20 километров. Китайский автор подытожил, что Ту-160 — основа стратегического сдерживания Вооружённых сил России.