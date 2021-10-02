В Китае представили истребитель шестого поколения

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В Китае представили истребитель шестого поколенияИ ещё множество технологий
В китайском Чжухае на 13-м Международном авиакосмическом салоне Airshow China-2021 был представлен истребитель шестого поколения.
Как отмечает источник, производитель перспективного истребителя шестого поколения Китайская корпорация авиационной промышленности, будет разрабатывать машину с использованием стелс-технологий. Истребитель получит два двигателя. Какие-либо дополнительные сведения не раскрываются.
Также на авиакосмическом салоне были представлены малозаметный палубный боевой самолёт китайских ВВС и концепция однодвигательного истребителя пятого поколения.