В Китае представили истребитель шестого поколения

Как отмечает источник, производитель перспективного истребителя шестого поколения Китайская корпорация авиационной промышленности, будет разрабатывать машину с использованием стелс-технологий. Истребитель получит два двигателя. Какие-либо дополнительные сведения не раскрываются.

Также на авиакосмическом салоне были представлены малозаметный палубный боевой самолёт китайских ВВС и концепция однодвигательного истребителя пятого поколения.