В Китае представили прототип сверхзвукового самолёта со скоростью 4 Маха

Как сообщает китайское издание Global Times, это в два раза превышает скорость легендарного Concorde. Первый полёт планируется на 2026 год для проверки ключевых параметров.

Главный инженер компании выразил уверенность в потенциале сверхзвукового пассажирского самолёта, который обеспечит «более экономичные и надёжные высокоскоростные полёты». Ожидается, что самолёт будет работать на ближней космической высоте, примерно в 20-100 км над Землёй.

Производитель также планирует в 2030 году совершить первый полёт своего сверхзвукового пассажирского самолёта Monkey King (Dasheng). В октябре были проведены успешные испытания прототипа сверхзвукового самолёта Yunxing, достигнув скорости полёта более 4 Махов.