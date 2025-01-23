В Китае представили прототип сверхзвукового самолёта со скоростью 4 Маха

Опубликовано 23 января 2025, 20:151 мин.
В Китае представили прототип сверхзвукового самолёта со скоростью 4 МахаПроводятся испытания
Китайская транспортная компания Sichuan Lingkong Tianxing Technology Co представила прототип сверхзвукового самолёта Cuantianhou, разработка которого нацелена на создание коммерческого транспортного самолёта, способного летать со скоростью 4 Маха.
© Sichuan Lingkong Tianxing Technology Co
Как сообщает китайское издание Global Times, это в два раза превышает скорость легендарного Concorde. Первый полёт планируется на 2026 год для проверки ключевых параметров.
Главный инженер компании выразил уверенность в потенциале сверхзвукового пассажирского самолёта, который обеспечит «более экономичные и надёжные высокоскоростные полёты». Ожидается, что самолёт будет работать на ближней космической высоте, примерно в 20-100 км над Землёй.
Производитель также планирует в 2030 году совершить первый полёт своего сверхзвукового пассажирского самолёта Monkey King (Dasheng). В октябре были проведены успешные испытания прототипа сверхзвукового самолёта Yunxing, достигнув скорости полёта более 4 Махов.