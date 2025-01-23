Наука и технологии
Опубликовано 23 января 2025, 20:15
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В Китае представили прототип сверхзвукового самолёта со скоростью 4 Маха

Проводятся испытания
Китайская транспортная компания Sichuan Lingkong Tianxing Technology Co представила прототип сверхзвукового самолёта Cuantianhou, разработка которого нацелена на создание коммерческого транспортного самолёта, способного летать со скоростью 4 Маха.
В Китае представили прототип сверхзвукового самолёта со скоростью 4 Маха

© Sichuan Lingkong Tianxing Technology Co

Как сообщает китайское издание Global Times, это в два раза превышает скорость легендарного Concorde. Первый полёт планируется на 2026 год для проверки ключевых параметров.

Главный инженер компании выразил уверенность в потенциале сверхзвукового пассажирского самолёта, который обеспечит «более экономичные и надёжные высокоскоростные полёты». Ожидается, что самолёт будет работать на ближней космической высоте, примерно в 20-100 км над Землёй.

Производитель также планирует в 2030 году совершить первый полёт своего сверхзвукового пассажирского самолёта Monkey King (Dasheng). В октябре были проведены успешные испытания прототипа сверхзвукового самолёта Yunxing, достигнув скорости полёта более 4 Махов.

Источник:Global Times
Автор:Андрей Кадуков
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