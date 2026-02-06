В Китае представили рободевушку Moya с подогревом тела

Робот имеет модульную конструкцию, позволяющую настраивать пол и внешний вид. Лицо Moya способно выражать эмоции — радость, грусть, гнев и счастье — с «естественными» движениями глаз и мимики. Она поддерживает контакт глазами, улыбается и кивает, реагируя на людей в реальном времени благодаря камере и встроенному ИИ.