В Китае представили рободевушку Moya с подогревом тела

Опубликовано 06 февраля 2026, 16:071 мин.
В Китае представили рободевушку Moya с подогревом телаХодит, улыбается, греет
Китайский стартап DroidUp представил нового гуманоидного робота Moya. Компания называет его «самым бионическим роботом в мире», способным максимально повторять человеческую внешность и движения. А ещё Moya тёплый/ая.
© DroidUp/Shanghai Eye
Робот имеет модульную конструкцию, позволяющую настраивать пол и внешний вид. Лицо Moya способно выражать эмоции — радость, грусть, гнев и счастье — с «естественными» движениями глаз и мимики. Она поддерживает контакт глазами, улыбается и кивает, реагируя на людей в реальном времени благодаря камере и встроенному ИИ.
Особенность Moya — теплая кожа с температурой 32−36 °C и мягкая структура, имитирующая мышцы и жировую прослойку. Даже есть «рёбра». Ходит робот с точностью 92 %, хвалятся представители разработчика.
Стоимость Moya достаточно высокая — около 173 000 долларов (примерно 13 247 000 рублей).