В Китае представили робота-компаньона U1, который «заменит супруга»Уже собрал 13 тысяч предзаказов
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Робот выглядит почти как живой человек. У него подвижное лицо с мимикой, пластичные движения и «естественный наклон головы». Всего 88 степеней свободы движений, что якобы позволяет копировать до 90% обычных человеческих жестов. В глаза встроены камеры, на груди датчики, а внутри микрофоны.
Внутри робота работает специальная языковая модель, которая обучена распознавать более 20 оттенков эмоционального состояния человека с точностью выше 90%. Робот реагирует на действия владельца «менее чем за секунду». Со временем он учится копировать мимику, жесты и интонации своего хозяина.
Цены стартуют от 119 800 юаней (около 17 600 долларов) и доходят до 990 000 юаней (примерно 146 000 долларов).
Глава Фонда Alpha Robotics Venture и робототехник Владимир Белый в беседе с 360.ru заявил, что серьёзных препятствий для ввоза таких роботов в РФ нет. Роботов подобного класса, мол, «уже ввозят в страну разными способами». В основном для выставочных целей.