В Китае представили робота-компаньона U1, который «заменит супруга»

Робот выглядит почти как живой человек. У него подвижное лицо с мимикой, пластичные движения и «естественный наклон головы». Всего 88 степеней свободы движений, что якобы позволяет копировать до 90% обычных человеческих жестов. В глаза встроены камеры, на груди датчики, а внутри микрофоны.

Внутри робота работает специальная языковая модель, которая обучена распознавать более 20 оттенков эмоционального состояния человека с точностью выше 90%. Робот реагирует на действия владельца «менее чем за секунду». Со временем он учится копировать мимику, жесты и интонации своего хозяина.