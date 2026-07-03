Наука и технологии
Опубликовано 03 июля 2026, 14:39
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В Китае представили робота-компаньона U1, который «заменит супруга»

Уже собрал 13 тысяч предзаказов
Китайская UBTech, известная в кругу робототехники, представила новую линейку человекоподобных роботов под брендом UWORLD. Модель U1 позиционируется как помощник в борьбе с одиночеством. Как пишет 360.ru, способное «заменить супруга» устройство уже предзаказали 13 300 раз.
В Китае представили робота-компаньона U1, который «заменит супруга»

© UBTECH Robotics

Робот выглядит почти как живой человек. У него подвижное лицо с мимикой, пластичные движения и «естественный наклон головы». Всего 88 степеней свободы движений, что якобы позволяет копировать до 90% обычных человеческих жестов. В глаза встроены камеры, на груди датчики, а внутри микрофоны.

Внутри робота работает специальная языковая модель, которая обучена распознавать более 20 оттенков эмоционального состояния человека с точностью выше 90%. Робот реагирует на действия владельца «менее чем за секунду». Со временем он учится копировать мимику, жесты и интонации своего хозяина.

В Китае представили робота-компаньона U1, который «заменит супруга»

© UBTECH Robotics

Цены стартуют от 119 800 юаней (около 17 600 долларов) и доходят до 990 000 юаней (примерно 146 000 долларов).

Глава Фонда Alpha Robotics Venture и робототехник Владимир Белый в беседе с 360.ru заявил, что серьёзных препятствий для ввоза таких роботов в РФ нет. Роботов подобного класса, мол, «уже ввозят в страну разными способами». В основном для выставочных целей.

Автор:Максим Многословный
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