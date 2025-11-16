В Китае представили робота-переводчика с языка жестов

В Китае представили робота-переводчика с языка жестовПервая в стране система
Разработчики поясняют, что эту технологию можно использовать на разных моделях роботизированных «ловких рук». Основой системы стал словарь, который команда Харбинского политехнического университета (Шэньчжэнь) начала создавать ещё в 2008 году. Поскольку “открытых международных баз данных жестового языка нет”, пишут исследователи, они вручную записали более пяти тысяч жестов и движений, создав обширный набор примеров для обучения модели.
Один из руководителей проекта, Лю Цзюньцзэн, рассказал, что универсальность системы достигается благодаря особому способу описания жестов. Каждый жест определяется положением пальцев и запястья в пространстве. Поэтому независимо от типа робота или конструкции его руки программа автоматически рассчитывает нужные движения и угол сгиба суставов.