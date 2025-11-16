Наука и технологии
Опубликовано 16 ноября 2025, 22:30
1 мин.

В Китае представили робота-переводчика с языка жестов

Первая в стране система
На 27-й Международной выставке высоких технологий, проходящей 14–16 ноября в Шэньчжэне, одной из главных новинок стал робот, способный общаться при помощи языка жестов. Он оснащён первой в Китае “системой жестового взаимодействия”.
© catalyststuff

Разработчики поясняют, что эту технологию можно использовать на разных моделях роботизированных «ловких рук». Основой системы стал словарь, который команда Харбинского политехнического университета (Шэньчжэнь) начала создавать ещё в 2008 году. Поскольку “открытых международных баз данных жестового языка нет”, пишут исследователи, они вручную записали более пяти тысяч жестов и движений, создав обширный набор примеров для обучения модели.

© Соцсети

Один из руководителей проекта, Лю Цзюньцзэн, рассказал, что универсальность системы достигается благодаря особому способу описания жестов. Каждый жест определяется положением пальцев и запястья в пространстве. Поэтому независимо от типа робота или конструкции его руки программа автоматически рассчитывает нужные движения и угол сгиба суставов.

Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
