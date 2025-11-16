В Китае представили робота-переводчика с языка жестов

Разработчики поясняют, что эту технологию можно использовать на разных моделях роботизированных «ловких рук». Основой системы стал словарь, который команда Харбинского политехнического университета (Шэньчжэнь) начала создавать ещё в 2008 году. Поскольку “открытых международных баз данных жестового языка нет”, пишут исследователи, они вручную записали более пяти тысяч жестов и движений, создав обширный набор примеров для обучения модели.