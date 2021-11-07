В Китае признали российскую зенитку «Хризантема-С» отличным оружием в борьбе с США и НАТО

Эксперты отметили, что оружие может эффективно уничтожать тяжёлую военную технику противников, в том числе США и НАТО. По словам специалистов, «Хризантема-С» способна уничтожать даже беспилотники, вертолёты, танки и бронетехнику. «Этот ЗРК запросто может стать кошмаром для техники США и НАТО, поскольку имеет радиолокационную систему миллиметрового диапазона, позволяющую совершать операции в любую погоду», — уточнили в Sohu.

Помимо этого, у «Хризантемы-С» есть сверхзвуковые ракеты серии 9М123. А последняя модификация снаряда позволяет навестись на цель с помощью лазерного и радиолокационного каналов. Ракета в состоянии пробить броню толщиной 1200 мм с расстояния шесть километров.