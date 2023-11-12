В Китае призвали не увлекаться «гонкой» импортозамещения

Он предупредил, что многие из отечественных компаний этого рынка завершат текущий год с убытками, так как они «вслепую гонятся за успехом в чрезвычайно сложных условиях». Несмотря на 8%-ный рост, обусловленный в первую очередь стремлением Пекина к самодостаточности на фоне усиления торговых санкций со стороны США, ожидается, что в 2023 г. многие фирмы, занимающиеся разработкой микросхем, будут нести убытки.

Вэй предостерегает от поспешных усилий по достижению самодостаточности, подчеркивая важность того, чтобы отечественные заменители не были заклеймены как «низкопробные». Он признает, что достижение прорыва в области высокопроизводительных микросхем сопряжено с определенными трудностями.

Недавнее ужесточение Бюро промышленности и безопасности США экспортных ограничений на полупроводниковое оборудование и передовые микросхемы ИИ создает дополнительные препятствия для развития китайских суперкомпьютеров и ИИ.