В Китае продажи iPhone 16 снизились из-за отсутствия ИИ-функций

Так, согласно квартальному отчёту, выручка Apple составила $94,9 млрд, что на 6% больше, чем в 2023 году, прибыль на акцию — $1,64. Прогнозы Уолл-стрит предполагали выручку в размере $94,4 млрд и прибыль на акцию в размере $1,60.

Выручка от продаж iPhone составила $46,2 млрд, что также выше показателя прошлого года в $43,8 млрд. Выручка подразделения услуг, в том числе платных подписок, в четвёртом квартале выросла с $22,31 млрд до $24,97 млрд год к году.

Но именно Китай — крупнейший рынок сбыта продукции Apple, включая новую линейку iPhone 16. Как раз к новым айфонам и начался спад интереса, поскольку в них нет главных конкурентных характеристик — искусственного интеллекта. Поэтому китайская аудитория выбирает местных вендоров — Huawei и Xiaomi.

Косвенно и глава Apple Тим Кук признал интерес к новой iOS 18.1 и iPhone 16 прежде всего из-за ИИ-функций, которых нет в китайских версиях «яблочной» продукции. «В четверг во время телефонного разговора о прибыли Кук сообщил, что за три дня после выхода Apple Intelligence потребители загрузили новое обновление iOS, 18.1, в два раза быстрее, чем год назад, когда они загружали 17.1», — сообщило издание The Guardian.