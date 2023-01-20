В Китае провели испытания "ответа" космическому кораблю Starship Илона Маска

Китайская компания Space Epoch провела серию испытаний топливного бака в сочетании с метаново-жидкокислородным двигателем Longyun-70, разработанным Jiuzhou Yunjian. Испытания проходили на полигоне Jiuzhou Yunjian.

Испытания являются частью ранее обнародованных планов Space Epoch по разработке 64-метровой ракеты-носителя, способной поднять 6,5 тонн. Ракету-носитель можно будет использовать повторно до 20 раз, по крайней мере на то рассчитывает производитель.

В пресс-релизах компании говорится, что она намерена стать лидером китайской межпланетной транспортной системы и внести свой вклад в развитие национальной космической инфраструктуры страны, а также в увеличение пусковых мощностей.