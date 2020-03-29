В Китае раскрыли «секрет» расположения ракет внутри истребителя Су-57

Материал об этом вышел в издании Sina. В вышеупомянутом ролике рассказывается о том, как российские лётчики тренируются управлять российским истребителем пятого поколения Су-57.

Китайские журналисты отметили, что в видео была продемонстрирована возможность самолёта запускать ракеты класса «воздух-воздух» при «запредельных углах атаки», осуществляя практически вертикальный набор высоты. Благодаря этому Су-57 может атаковать самолёт противника, находясь в более низком эшелоне.

Кроме того, видео Минобороны дало китайцам понять, где располагаются ракеты на Су-57. Как написали в Sina, под крыльями истребителя есть два огромных отсека для боевых ракет класса «воздух-воздух». Ранее эти отсеки принимали за бортовую электронную систему. Теперь же китайцы раскрыли «секрет» и нашли доказательства того, что данные элементы имеют отношение к вооружению самолёта.