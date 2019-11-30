Наука и технологии
Сегодня 15:31
В Китае распространение поддельных видео стало уголовным преступлением
Тех самых дипфейков
В Китае приняли закон, который запрещает распространять фейковые новости и поддельные видео, так называемые дипфейки, без соответствующей пометки о том, что контент создан нейросетями.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на Управление по вопросам киберпространства КНР. За нарушение правил правоохранительные органы могут преследовать и обычных пользователей, и хостинг-сервисы. За публикацию фейков полагается уголовное наказание.
Закон должен вступить в силу в январе 2020 года. В Управлении по вопросам киберпространства КНР считают, что распространение дипфейков повышает риск «разделения общества и нарушения общественного порядка».
Недавно о борьбе с созданными искусственным интеллектом видео заявила соцсеть Twitter. Администрация площадки считает, что подобные материалы могут создавать у людей ложное представление о реальности.