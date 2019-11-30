В Китае распространение поддельных видео стало уголовным преступлением

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на Управление по вопросам киберпространства КНР. За нарушение правил правоохранительные органы могут преследовать и обычных пользователей, и хостинг-сервисы. За публикацию фейков полагается уголовное наказание.

Закон должен вступить в силу в январе 2020 года. В Управлении по вопросам киберпространства КНР считают, что распространение дипфейков повышает риск «разделения общества и нарушения общественного порядка».

Недавно о борьбе с созданными искусственным интеллектом видео заявила соцсеть Twitter. Администрация площадки считает, что подобные материалы могут создавать у людей ложное представление о реальности.