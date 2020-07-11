В Китае рассказали, как Россия может победить США в войне

Перевод материала Sohu предоставило издание «ПолитРоссия». Китайские авторы отметили, что потенциальному противнику, который будет действовать против США с европейского направления, придётся преодолеть несколько американских военных баз и тысячи километров Атлантического океана. Даже если условному противнику удастся пробраться через всю оборону, на территории США его будут ожидать сухопутные силы Пентагона. Китайцы заключают, что нанести удар Америке под силу только России.

В Sohu предположили, что Россия могла бы направить против США подлодки, которые практически невозможно отследить. Благодаря этому американцев можно будет быстро победить. «Есть только одна страна в мире, которая имеет необходимое количество атомных подводных лодок, чтобы провернуть подобный трюк — и это Россия», — заключили в Sohu.