В Китае рассказали о неуязвимой системе противовоздушной обороны России

Перевод китайского материала сделало издание «ПолитРоссия». Китайские авторы, в частности, писали об одном из важнейших компонентов системы — зенитном ракетном комплексе (ЗРК) средней дальности С-350 «Витязь».

В материале указано, что одна пусковая установка С-350 может применять до 12 ракет. Дальность поражения целей достигает 120 километров, а высота — 30 километров. Китайцы отметили, что ЗРК обнаруживает самые опасные вражеские цели, даже баллистические ракеты, с помощью новейших радиолокационных станций. Кроме того, развернуть С-350 можно за пять минут.

Также авторы упомянули комплекс С-500, способный ликвидировать цели в космосе. «Таким образом, комплексы С-350, С-400 и С-500 сформируют на огромной территорией России плотную трёхуровневую оборонительную сеть, обеспечив комплексную противовоздушную оборону», — подытожили китайские эксперты.