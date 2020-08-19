В Китае рассказали о невозможности перехватить российскую ракету «Циркон»

Перевод материала предоставило издание «Военное обозрение». Китайцы пишут, что сейчас не существует средств противоракетной обороны (ПРО), в том числе у США, которые могли бы перехватить «Циркон».

Отмечается, что ракета может маневрировать и обходить системы ПРО противника. Но даже если удастся её сбить, то «Циркон» к этому моменту будет уже слишком близок к кораблю противника, и обломки ракеты нанесут ему ущерб. Кроме того, «Циркон» обладает стелс-технологиями, которые помогают ему преодолевать противоракетную оборону.

В целом, китайцы считают ракету одним из главных козырей Вооружённых сил (ВС) Российской Федерации.