В Китае рассказали о превосходстве российского противоракетного щита

Перевод материала предоставило «Военное обозрение». Китайский автор написал, что российские военные ускорили разработку и внедрение новых ракетных систем противовоздушной обороны (ПВО). А испытания стоящих на вооружении комплексов показывают их способность противостоять американским угрозам.

Китайское СМИ упомянуло, что Россия за последний год улучшила систему ПВО на наиболее опасных направлениях — западном и южном. В итоге общая эффективность выросла на 20%. Кроме того, на Курилах приняли на вооружение ЗРС С-300В4, благодаря чему зона обороны ПВО увеличилась втрое на востоке.

Китайский автор также напомнил, что скоро Россия вооружится новейшим комплексом С-500. А он способен защищать от угроз в космосе.

Помимо этого уже сейчас все российские комплексы ПВО объединены в общую систему воздушно-космической обороны и могут получать целеуказания от авиации, наземных и морских средств.