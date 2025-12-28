В Китае разогнали поезд на магнитной подушке до 700 км/ч

Испытания проводились на короткой трассе с использованием так называемых высокотемпературных сверхпроводников. Эта технология позволяет поезду парить над рельсами без трения, что и даёт огромную скорость. В будущем инженеры планируют достичь отметки в 1000 км/ч.

Помимо поездов, эту технологию можно использовать для запуска ракет или испытания другого оборудования.

Как пишут местные СМИ, поездка из Пекина в Шанхай может сократиться с 14 часов на машине до примерно 2 часов на таком сверхскоростном поезде.