В Китае разработали интерактивный "живой" пол для квартир

К сожалению, Telegram-канал “Китайская угроза”, опубликовавший видео с новинкой, не указал точное название продукта и кто является его производителем. При этом судя по имеющимся данным, покрытие получило сразу несколько режимов, в том числе и позволяющих взаимодействовать с контентом, появляющимся на полу. Также стоит отметить, что нет никакой информации о старте продаж и стоимости новинки.

Напомним, что сегодня Xiaomi также анонсировала необычную новинку: “умную” кровать, оснащенную сразу четырьмя двигателями. Устройство также получило несколько режимов и интересных функций, которые в том числе призваны улучшить качество сна пользователя.