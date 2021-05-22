В Китае разрешили делать доносы на владельцев криптовалют

В частности, комиссия по развитию и реформам Внутренней Монголии (IMDRC) хочет создать горячую линию для сообщений о подозреваемых в майнинге криптовалюты. Цель такого проекта — полностью остановить любые операции с криптовалютами.

На момент публикации новости, биткойн торгуется на уровне $38 483. Криптовалюта начала стремительное падение в последние недели. До этого она долго держалась на отметке около $50 000.