Наука и технологии
Сегодня в 17:28
В Китае разрешили делать доносы на владельцев криптовалют
Китайские власти начали усиленно бороться с неподконтрольной сферой
На днях китайские власти запретили финансовым институтам и компаниям оказывать услуги, связанные с обменом криптовалют. Потребителей предупредили, что если они свяжутся с криптовалютой и потерпят убытки, то их никто не возместит. На фоне этого курс биткойна обрушился. Помимо вышеперечисленного, стало известно, что в Китае создадут специальную горячую линию для доносов на владельцев криптовалюты.
В частности, комиссия по развитию и реформам Внутренней Монголии (IMDRC) хочет создать горячую линию для сообщений о подозреваемых в майнинге криптовалюты. Цель такого проекта — полностью остановить любые операции с криптовалютами.
На момент публикации новости, биткойн торгуется на уровне $38 483. Криптовалюта начала стремительное падение в последние недели. До этого она долго держалась на отметке около $50 000.