В Китае развернут 115 000 ИИ-чипов Nvidia, несмотря на санкции США

Однако проект сталкивается с серьёзным препятствием: США запретили поставки самых современных чипов Nvidia, таких как H100 и H200, в Китай без специального разрешения. Как именно китайские компании планируют получить эти чипы, неизвестно. Эксперты сомневаются, что такое количество можно незаметно ввезти в страну.

Если Nvidia останется недоступной, часть потребностей может покрыть Huawei, которая уже выпускает собственные чипы и системы, например CloudMatrix 384.

Китай упорно стремится занять лидирующее место в глобальной гонке ИИ.