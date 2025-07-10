В Китае развернут 115 000 ИИ-чипов Nvidia, несмотря на санкции США

Опубликовано 10 июля 2025, 18:451 мин.
В Китае развернут 115 000 ИИ-чипов Nvidia, несмотря на санкции СШАДля ИИ в 36 дата-центрах
Крупнейшие китайские компании в сфере искусственного интеллекта собираются построить 36 дата-центров в западных регионах Китая, в том числе в пустынях Синьцзяна, пишут СМИ. Там планируется установить более 115 000 мощных графических процессоров Nvidia для развития ИИ. Один из ключевых объектов строится недалеко от города Иву, выбранного за хорошие условия — наличие солнца, ветра, угля и прохладный климат.
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Однако проект сталкивается с серьёзным препятствием: США запретили поставки самых современных чипов Nvidia, таких как H100 и H200, в Китай без специального разрешения. Как именно китайские компании планируют получить эти чипы, неизвестно. Эксперты сомневаются, что такое количество можно незаметно ввезти в страну.
Если Nvidia останется недоступной, часть потребностей может покрыть Huawei, которая уже выпускает собственные чипы и системы, например CloudMatrix 384.
Китай упорно стремится занять лидирующее место в глобальной гонке ИИ.