В Китае родились свиньи с органами для пересадки человеку

В ходе редактирования животные потеряли три гена, получили девять, а также лишились 25 размножающихся в геноме вирусов. Наиболее важно то, что свиньи здоровы, могут продолжать свой род, а их клетки не отторгаются иммунной системой человека.

Сначала исследователи взяли культуру фибробластов из уха животного, а затем ввели туда молекулы системы CRISPR/Cas9, чтобы вырезать из ДНК три гена, вызывающих наиболее сильное отторжение в организме человека. Также исследователи ввели девять новых человеческих генов, необходимых для подавления иммунного ответа и свёртывания крови.

После этого появились свиньи первого поколения. Они однако несли в себе вирусы, поэтому учёные продолжили работу. В итоге получились животные, органы которых могут использоваться для трансплантации в будущем.

Учёные рассказали, что планируют перейти к исследованиям на людях в ближайшие пять лет.