В Китае сгорел завод по производству компонентов для устройств Apple

Сообщается, что для того, чтобы потушить пламя, китайцы использовали 123 пожарных машины, около 900 людей и 8 роботов. Были и человеческие жертвы.

Пока неясно, что стало причиной пожара. СМИ пишут, что огонь быстро набрал силу и распространился по заводу.

Стоит отметить, что Shengrui Electronic Technology — дочерняя компания тайваньского производителя Casetek Group. Он занимается созданием корпусов для MacBook и iPad.

Журналисты предполагают, что Apple проведён собственное расследование соблюдения мер пожарной безопасности. Пока неизвестно, как авария отразится на бизнесе американской компании.