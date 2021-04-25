Наука и технологии
Сегодня в 17:09
В Китае сгорел завод по производству компонентов для устройств Apple
Пожар длился сутки
Китайский завод компании Shengrui Electronic Technology пережил сильный пожар, который не могли потушить сутки. На этом предприятии изготавливают компоненты для устройств Apple.
Сообщается, что для того, чтобы потушить пламя, китайцы использовали 123 пожарных машины, около 900 людей и 8 роботов. Были и человеческие жертвы.
Пока неясно, что стало причиной пожара. СМИ пишут, что огонь быстро набрал силу и распространился по заводу.
Стоит отметить, что Shengrui Electronic Technology — дочерняя компания тайваньского производителя Casetek Group. Он занимается созданием корпусов для MacBook и iPad.
Журналисты предполагают, что Apple проведён собственное расследование соблюдения мер пожарной безопасности. Пока неизвестно, как авария отразится на бизнесе американской компании.