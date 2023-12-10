В Китае снова обогнали SpaceX, запустив вторую ракету на метановом топливе

В июле состоялся первый запуск ракеты, и это стало достижением, до которого не добралась ни одна космическая компания, включая SpaceX. Все конкуренты LandSpace ещё на пути к разработке ракетного топлива на основе метана.

Это топливо считается более экологичным и безопасным по сравнению с тем, что используется сейчас. Запуск ракеты ZQ-2 был осуществлён с космодрома Цзюцюань на северо-западе пустыни Гоби 9 декабря в 7:39 утра по пекинскому времени. Полноценные испытания должны пройти в 2025 году.