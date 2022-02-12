В Китае создадут невосприимчивую к болезням растений пшеницу

Исследование проводилось учеными из Института генетики и биологии развития и Института микробиологии при Китайской академии наук.

Биологи использовали технологию редактирования генома, чтобы элитные сорта пшеницы могли противостоять мучнистой росе, тяжелому заболеванию сельскохозяйственных культур, без потери урожая, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Патогены часто заражают растения через их гены восприимчивости. Мутации в таких генах могут принести растениям устойчивость к болезням, но обычно они приводят к нежелательным последствиям.

Исследователи использовали прецизионное редактирование генома для внедрения преимуществ мутанта Tamlo-R32 в основные сорта пшеницы, массово выращиваемые в Китае, и создания новых сортов с устойчивостью к мучнистой росе без потери урожая.

По сравнению с традиционными методами селекции, редактирование генома может значительно сократить процесс селекции, демонстрируя впечатляющие перспективы применения в современном сельскохозяйственном производстве, сказал Цю Цзиньлун, один из исследователей.