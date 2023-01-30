В Китае создадут собственный искусственный интеллект наподобие ChatGPT

Технологическая компания планирует запустить сервис как отдельное приложение и постепенно интегрировать его в свою поисковую систему, пишет Reuters. По словам источника, Baidu намерен показывать сгенерированные чат-ботом результаты, когда пользователь делает поисковый запрос. Тогда в выдаче будут не только ссылки на сайты.

Reuters напомнил, что пекинская компания Baidu вкладывает значительные средства в технологии искусственного интеллекта, в том числе в облачные сервисы, чипы и технологии автономного вождения.