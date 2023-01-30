В Китае создадут собственный искусственный интеллект наподобие ChatGPT

16:38, 30 января 2023
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В Китае создадут собственный искусственный интеллект наподобие ChatGPTЭто сделает поисковик Baidu
Китайский интернет-гигант, владеющий поисковиком Baidu, планирует в марте запустить сервис чат-ботов с искусственным интеллектом (ИИ), аналогичный ChatGPT от OpenAI.
Фото: Made by Midjourney
Технологическая компания планирует запустить сервис как отдельное приложение и постепенно интегрировать его в свою поисковую систему, пишет Reuters. По словам источника, Baidu намерен показывать сгенерированные чат-ботом результаты, когда пользователь делает поисковый запрос. Тогда в выдаче будут не только ссылки на сайты.
Reuters напомнил, что пекинская компания Baidu вкладывает значительные средства в технологии искусственного интеллекта, в том числе в облачные сервисы, чипы и технологии автономного вождения.