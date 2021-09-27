В Китае создали бронетранспортёр нового поколения

Отмечается, что официальное название новой машины пока неизвестно. Это трёхосный БТР с новым необитаемым боевым модулем. В качестве его вооружения выступает 30-мм скорострельная пушка, с которой спарен 7,62-мм пулемёт.

Также у машины есть спаренная, поднимаемая в боевом и опускаемая в походном положении пусковая установка. С неё можно запускать противотанковые ракеты, аналоги американских Javelin. Дальность их действия составляет 4000 метров. Ракеты могут пробить до 1100 мм танковой брони с динамической защитой. У БТР усилено днище для защиты от подрывов на минах или фугасах.

Есть мнение, что новинка предназначена преимущественно для экспорта.