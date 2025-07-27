В Китае создали человекоподобного робота, дешевле двух Apple Vision Pro

Опубликовано 27 июля 2025, 23:151 мин.
В Китае создали человекоподобного робота, дешевле двух Apple Vision ProСальто и голосовое управление
Китайская компания Unitree представила нового человекоподобного робота R1. Он умеет делать сальто, бегать, стоять на руках и распознавать голосовые команды — и всё это за $5,900, что дешевле двух шлемов Apple Vision Pro.
© Unitree Robotics
R1 почти ростом с человека, весит 25 кг и внешне напоминает героя из «Могучих рейнджеров». В роботе встроен ИИ для распознавания изображений и речи. В отличие от предыдущей модели G1, R1 легче и почти в два раза дешевле. У него 26 подвижных суставов: по 6 в ногах, 5 в каждой руке, 2 в голове и 2 в талии.
Хотя R1 пока не предназначен для домашнего использования. Ранее Unitree, зато, провела турнир с участием своих роботов.