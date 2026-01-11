Наука и технологии
Опубликовано 11 января 2026, 21:54
1 мин.

В Китае создали дешёвую натрий-серную батарею на замену литий-ионным

Способная конкурировать с массовыми литий-ионными
Китайские учёные представили новый тип натрий-серной батареи. Разработка находится на лабораторной стадии, но уже показывает «очень высокие результаты при низкой стоимости производства», пишут исследователи.
В Китае создали дешёвую натрий-серную батарею на замену литий-ионным

© Ferra.ru

Батарея сделана из доступных и дешёвых материалов: серы, натрия, алюминия и электролита на основе хлора. В первых испытаниях она достигла плотности энергии более 2 000 ватт-часов на килограмм. Это выше, чем у современных натриевых батарей, и сопоставимо с «лучшими литий-ионными решениями». В новой технологии сера не только принимает, но и отдаёт электроны. Это помогает избежать многих прежних проблем.

В конструкции используется серный катод и обычная алюминиевая фольга в роли анода. Специальный электролит и защитные слои обеспечивают стабильную работу и предотвращают повреждения. В результате батарея выдержала около 1 400 циклов зарядки и разрядки, а после года хранения сохранила 95% заряда.

Потенциальная цена — около 5 долларов за киловатт-час. Это в разы дешевле существующих решений. Правда, технология пока далека от массового производства.