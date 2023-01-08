Наука и технологии
19:07, 08 января 2023
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В Китае создали дрон, который может держаться в воздухе «вечно»

Благодаря подпитке лазером

Учёные из Северо-Западного политехнического университета (NPU) разработали дрон, который может держаться в воздухе «вечно».

В Китае создали дрон, который может держаться в воздухе «вечно»

Фото: Unsplash

У аппарата есть фотоэлектрический модуль преобразования световой энергии в электричество. Он питает позволяет питать дрон дистанционно за счёт высокоэнергетических лазерных лучей.

Китайские учёные также говорят, что с новой технологией беспилотники смогут не только дольше держаться в воздухе, но и «подлетать на высоту небоскрёба». Кроме того, в систему добавили алгоритм защиты, автоматически регулирующий мощность лазера при обнаружении препятствия на пути луча.

Источник:RB
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#Китай
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#дрон
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