В Китае создали дрон, который может держаться в воздухе «вечно»

У аппарата есть фотоэлектрический модуль преобразования световой энергии в электричество. Он питает позволяет питать дрон дистанционно за счёт высокоэнергетических лазерных лучей.

Китайские учёные также говорят, что с новой технологией беспилотники смогут не только дольше держаться в воздухе, но и «подлетать на высоту небоскрёба». Кроме того, в систему добавили алгоритм защиты, автоматически регулирующий мощность лазера при обнаружении препятствия на пути луча.