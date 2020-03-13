В Китае создали надувные макеты российских боевых машин

Как пишет «Российская газета», в Китае налажено производство не только надувных машин, но и танков, и самолётов. Китайцы создают имитации как советской, так и современной российской и американской техники.

Журналисты обратили особое внимание на «танк БМП-2». Он мало похож на оригинальную машину, хоть и представлен в крупных размерах. «Корпус» машины делали, видимо, по БМП-3, а «башню» по немецким и японским разработкам времён Второй мировой войны.

Также много вопросов вызывает «копия» ЗРК 2K12 «Куб» (SA-6 Gainful). У данного «комплекса» вместо трёх ракет видна одна большая.

Кроме того, в Китае предлагают надувные М1 Abrams и F-22 Raptor. Не исключено, что такие изделия могут использоваться армиями многих стран для тренировок.