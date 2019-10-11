В Китае создали огромную беспилотную подлодку

Фото подлодки получили из открытых источников. Говорят, что искали среди спутниковых снимков. Спуск аппарат на воду состоялся в октябре 2018 года. Длина субмарины составляет 45 метров, а диаметр — 4,5 метра.

На снимках не видно ни рубки, ни боковых выступающих плавников. Именно поэтому журналисты считают, что Китай обладает беспилотной подлодкой. Если это правда, то аппарат можно назвать рекордсменом. Также эксперты предполагают, что корабль могут на самом деле использовать для тестирования перспективных технологий в интересах китайского Военно-морского флота Китая.