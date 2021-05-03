В Китае создали подлодку для поражения целей на всей территории США

Субмарина Changzheng-18 будет вооружаться Межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) JL-3. Эта подлодка вошла в состав Военно-морских сил (ВМС) НОАК 30 апреля 2021 года.

«Военное обозрение» пишет, что новая атомная подводная лодка построена по модернизированному проекту 094А. У неё снижена шумность. Также сообщается, что субмарины тип 094A могут нести 16 баллистических ракета вместо 12, как у базовой подлодки тип 094.

Что касается ракет JL-3, то они способны нести от трёх до семи боеголовок индивидуального наведения. Дальность ракеты равна 10-12 тысячам километров. Это позволит охватить территорию США с базы Юйлинь на острове Хайнань.