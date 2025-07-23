В Китае создали робота, что сам меняет свою батарею

Робота зовут Walker S2. Его создала компания Ubtech из города Шэньчжэнь. На видео видно, как робот уверенно меняет разряженную батарею на заряженную, после чего продолжает работу. Пока что робот участвует в испытаниях и используется для обучения и исследований.

Walker S2 весит почти 65 килограммов и имеет рост 162 см. Он работает от литий-ионной батареи на 48 вольт. Заряда хватает примерно на 2 часа ходьбы или 4 часа стояния. Полная зарядка батареи занимает около 1,5 часа.

Компания говорит, что цель проекта — помогать людям в разных сферах: здравоохранении, образовании, гостиничном бизнесе и других услугах.