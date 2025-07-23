В Китае создали робота, что сам меняет свою батарею

Опубликовано 23 июля 2025, 19:301 мин.
В Китае создали робота, что сам меняет свою батареюРаботает без перерыва
В Китае разработали первого в мире человекоподобного робота, который сам может заменить себе батарею. Он способен определить, когда заряд заканчивается, и самостоятельно установить новую батарею — без помощи человека.
© Ubtech
Робота зовут Walker S2. Его создала компания Ubtech из города Шэньчжэнь. На видео видно, как робот уверенно меняет разряженную батарею на заряженную, после чего продолжает работу. Пока что робот участвует в испытаниях и используется для обучения и исследований.
Walker S2 весит почти 65 килограммов и имеет рост 162 см. Он работает от литий-ионной батареи на 48 вольт. Заряда хватает примерно на 2 часа ходьбы или 4 часа стояния. Полная зарядка батареи занимает около 1,5 часа.
Компания говорит, что цель проекта — помогать людям в разных сферах: здравоохранении, образовании, гостиничном бизнесе и других услугах.