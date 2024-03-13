В Китае создали ультрачерное покрытие для защиты астрономических приборов

По словам профессора Цао Юньчжэня из Шанхайского института керамики, новое покрытие состоит из чередующихся слоев карбида титана и нитрида кремния, что позволяет ему эффективно поглощать свет. Процесс создания пленки осуществляется в вакуумной камере с применением технологии атомно-слоевого осаждения.

Исследования показали, что данное покрытие способно поглощать 99,3% света в широком диапазоне длин волн, включая фиолетовое и инфракрасное излучения. Оно также обладает высокой прочностью, что делает его идеальным материалом для использования в космических телескопах и других приборах, работающих в экстремальных условиях.