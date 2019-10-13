Наука и технологии
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В Китае создали вертолёт-беспилотник с ракетами
Он может помочь бороться с террористами и наркоторговлей
На выставке в Китае представили беспилотный ударный вертолёт AV500W. Он может нести на борту ракеты с лазерным наведением на цель.
По словам создателей, беспилотник может быть эффективен при выполнении контртеррористических операций. Он способен нести на борту высокоточное оружие и дополнительно вооружён пулемётом.
На фотографиях с выставки заметно, что аппарат имеет при себе четыре ракеты на внешних подвесках. Это оружие способно уничтожать легкобронированную технику противника.
Также производитель утверждает, что AV500W очень маневренный. Винты у него двухлопастные. Кроме того, вертолёт имеет электродвигатель, видеокамеру и инфракрасный датчик. Благодаря последнему аппарат можно использовать для патрулирования местности. Сообщается, что беспилотник способен помочь в поиске каналов наркотрафика в труднодоступных районах.
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