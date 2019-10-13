В Китае создали вертолёт-беспилотник с ракетами

По словам создателей, беспилотник может быть эффективен при выполнении контртеррористических операций. Он способен нести на борту высокоточное оружие и дополнительно вооружён пулемётом.

На фотографиях с выставки заметно, что аппарат имеет при себе четыре ракеты на внешних подвесках. Это оружие способно уничтожать легкобронированную технику противника.

Также производитель утверждает, что AV500W очень маневренный. Винты у него двухлопастные. Кроме того, вертолёт имеет электродвигатель, видеокамеру и инфракрасный датчик. Благодаря последнему аппарат можно использовать для патрулирования местности. Сообщается, что беспилотник способен помочь в поиске каналов наркотрафика в труднодоступных районах.