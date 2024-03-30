В Китае создали ЗУР с дальностью применения 2000+ км

Опубликовано 30 марта 2024, 01:30
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В Китае создали ЗУР с дальностью применения 2000+ кмОна похожа на Feitian-1
Китайские ученые из Северо-западного политехнического университета разработали зенитную управляемую ракету (ЗУР) с дальностью действия более 2000 километров, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). Ее слова приводит Лента.ру
8-метровая ракета массой 2,5 тонны может запускаться с мобильных установок. Она предназначена для перехвата самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и бомбардировщиков, препятствуя их вмешательству в потенциальные региональные конфликты, пишет издание. Наведение и корректировка траектории ракеты будут осуществляться с помощью спутниковой группировки.
Издание SCMP допускает, что данная разработка может быть схожа с китайской гиперзвуковой ракетой Feitian-1, разработка которой была завершена страной год назад.
Данная разработка является значительным шагом вперед в развитии китайских систем ПВО. Дальность действия новой ЗУР 2000+ км позволит Китаю эффективно защищать свою территорию от воздушных угроз, отмечают эксперты.