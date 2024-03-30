В Китае создали ЗУР с дальностью применения 2000+ км

8-метровая ракета массой 2,5 тонны может запускаться с мобильных установок. Она предназначена для перехвата самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и бомбардировщиков, препятствуя их вмешательству в потенциальные региональные конфликты, пишет издание. Наведение и корректировка траектории ракеты будут осуществляться с помощью спутниковой группировки.

Издание SCMP допускает, что данная разработка может быть схожа с китайской гиперзвуковой ракетой Feitian-1, разработка которой была завершена страной год назад.

Данная разработка является значительным шагом вперед в развитии китайских систем ПВО. Дальность действия новой ЗУР 2000+ км позволит Китаю эффективно защищать свою территорию от воздушных угроз, отмечают эксперты.