В Китае спрогнозировали массовое применение нейроинтерфейсов через 3−5 лет

В стране уже ведутся более десяти клинических испытаний инвазивных нейроинтерфейсов, и по этому показателю Китай сравнялся с США. В этом году планируется привлечь свыше 50 пациентов. В ряде пилотных провинций некоторые методы BCI-терапии включены в медицинскую страховку, отметил Яо Дэчжун.

Китайские ученые разрабатывают как инвазивные, так и малоинвазивные и неинвазивные интерфейсы. Малоинвазивные системы, размещаемые на поверхности мозга, снижают риски осложнений.