В Китае усилилась конкуренция за специалистов в сфере ИИ

По сообщениям СМИ, ведущий исследователь модели DeepSeek R1 Го Дая перешел в команду по разработке ИИ Seed компании ByteDance. Якобы его годовое вознаграждение может достигать 100 миллионов юаней, что около 14,7 миллиона долларов.

Вице-президент Douyin Group Ли Лян опроверг эту сумму. Он пояснил, что команда Seed работает в рамках общей системы компенсаций, включающей денежное вознаграждение, акции ByteDance и опционы Doubao. Теоретически сотрудники могут заработать сотни миллионов юаней после четырех лет работы, реализовав опционы, но факт перехода Го подтвержден не был.