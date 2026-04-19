В Китае усилилась конкуренция за специалистов в сфере ИИ

Опубликовано 19 апреля 2026, 09:001 мин.
В Китае усилилась конкуренция за специалистов в сфере ИИКомпании переманивают разработчиков и ученых
В Китае обострилась конкуренция за талантливых разработчиков в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Крупные технологические компании активно переманивают сотрудников друг у друга и привлекают исследователей из Силиконовой долины.
© Ferra.ru
По сообщениям СМИ, ведущий исследователь модели DeepSeek R1 Го Дая перешел в команду по разработке ИИ Seed компании ByteDance. Якобы его годовое вознаграждение может достигать 100 миллионов юаней, что около 14,7 миллиона долларов.
Вице-президент Douyin Group Ли Лян опроверг эту сумму. Он пояснил, что команда Seed работает в рамках общей системы компенсаций, включающей денежное вознаграждение, акции ByteDance и опционы Doubao. Теоретически сотрудники могут заработать сотни миллионов юаней после четырех лет работы, реализовав опционы, но факт перехода Го подтвержден не был.
Источник:South China Morning Post
Автор:Ингела Воробьева
Теги: