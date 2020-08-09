В Китае усилили систему фильтрации интернета

Нововведение появилось в конце июля. По словам специалистов, система блокирует HTTPS трафик, который шифруется с помощью протокола TLS 1.3 и расширения ESNI (Encrypted Server Name Indication). Остальной HTTPS трафик остался нетронутым. Старые протоколы позволяют китайским властям отслеживать, к какому домену пытается подключиться пользователь.

А вот HTTPS-соединения, использующие TLS 1.3, стали головной болью для цензоров. Им сложнее фильтровать такой трафик и контролировать, к какому контенту китайцы могут получить доступ.

Специалисты заявили, что смогли найти методы обхода запрета. Но они не являются долгосрочными решениями.