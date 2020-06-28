В Китае успешно испытали на людях ещё одну вакцину от коронавируса

Как сообщает «Интерфакс», CNBG работает сразу над двумя вакцинами от SARS-CoV-2. В компании рассказали, что один из препаратов позволит получить иммунитет к коронавирусной инфекции 1120 людям, участвовавшим в испытаниях.

Ранее CNBG сообщала, что другая её вакцина тоже вызвала безопасную выработку антител у добровольцев. Также компания имеет разрешение на проведение финальной стадии испытания вакцины в ОАЭ. Однако какой из двух препаратов пройдёт последний этап, пока неясно.

Отметим, что в Китае идёт разработка сразу восьми вакцин, в этом вопросе страна является мировым лидером.