Наука и технологии
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В Китае успешно испытали на людях ещё одну вакцину от коронавируса
Остался финальный этап
Китайская компания China National Biotec Group (CNBG) успешно испытала на людях ещё одну вакцину от коронавируса. Препарат способствовал выработке антител у более тысячи добровольцев.
Как сообщает «Интерфакс», CNBG работает сразу над двумя вакцинами от SARS-CoV-2. В компании рассказали, что один из препаратов позволит получить иммунитет к коронавирусной инфекции 1120 людям, участвовавшим в испытаниях.
Ранее CNBG сообщала, что другая её вакцина тоже вызвала безопасную выработку антител у добровольцев. Также компания имеет разрешение на проведение финальной стадии испытания вакцины в ОАЭ. Однако какой из двух препаратов пройдёт последний этап, пока неясно.
Отметим, что в Китае идёт разработка сразу восьми вакцин, в этом вопросе страна является мировым лидером.