В Китае успешно протестировали на людях первую вакцину от коронавируса

По сути, вакцина прошла начальный этап клинических испытаний. В нём поучаствовали 108 здоровых добровольцев. Испытания длились 28 дней. Статью с описанием работы уже опубликовали в журнале The Lancet. Окончательные результаты тестов можно ожидать только через полгода: всё это время учёные будут проверять вакцину.

Данная вакцина является векторной, это значит, что в вирус-носитель (как правило, это аденовирусы) встроили генетический материал вируса коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина смогла вызвать специфичные к последнему антитела и Т-клетки. Во время испытаний все проверяемые дозировки препарата вызывали определённый уровень иммунного ответа.

Сообщается, что на лихорадку после вакцинирования пожаловался только один испытуемый.