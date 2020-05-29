Наука и технологии
Вчера 21:02
В Китае успешно протестировали на людях первую вакцину от коронавируса
Но впереди ещё этапы испытаний
Учёные из Пекинского института биотехнологий успешно протестировали на людях первую вакцину от коронавируса. Её признали безопасной, хорошо переносимой и эффективной.
По сути, вакцина прошла начальный этап клинических испытаний. В нём поучаствовали 108 здоровых добровольцев. Испытания длились 28 дней. Статью с описанием работы уже опубликовали в журнале The Lancet. Окончательные результаты тестов можно ожидать только через полгода: всё это время учёные будут проверять вакцину.
Данная вакцина является векторной, это значит, что в вирус-носитель (как правило, это аденовирусы) встроили генетический материал вируса коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина смогла вызвать специфичные к последнему антитела и Т-клетки. Во время испытаний все проверяемые дозировки препарата вызывали определённый уровень иммунного ответа.
Сообщается, что на лихорадку после вакцинирования пожаловался только один испытуемый.