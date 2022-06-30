В Китае установили мозговой имплант без вскрытия черепа

Исследователи из Нанкайского университета заявили, что датчик был введен в козу через вену и получил сильные и четкие электрические сигналы от мозга животного.

"Самое большое преимущество этого метода заключается в том, что для получения электрических сигналов не требуется инвазивная операция на открытом мозге, а вся операция может быть выполнена менее чем за два часа", - сказал ведущий исследователь Дуань Фэн.

Дуань и его коллеги использовали эндоваскулярное устройство интерфейса мозг-компьютер. С помощью робота они ввели стент через вену в область моторной коры головного мозга козы. Затем стент раздвинулся, чтобы встроить в стенки кровеносного сосуда электроды, с которых можно было записывать нейронные сигналы.