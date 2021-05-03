В Китае в тюрьму отправили продавца поддельных экранов Huawei

Моучэна судили за нарушение прав на товарный знак. С мая 2018 года он покупал ЖК-экраны и защитные стёкла с логотипами Huawei и Honor, не получив разрешения правообладателя. Его товары продавались в интернет-магазинах Xuanxuan Digital 1, Aishangweier, Wellge Digital Technology и Shenzhen Hengtai Communication Accessories Center в том числе за пределами Китая.

В 2020 году против Моучэна подали в суд. Мужчина признал свою вину, ему дали три года и шесть месяцев тюремного заключения. Также он должен был выплатить штраф в размере $185 тысяч.

Помимо этого, Huawei заявила, что действия ответчика Лю Моучэна нанесли ей огромные убытки, и запросила компенсации. Сообщается, что на продаже 14 139 поддельных экранов мужчина заработал около $43 тысяч. В итоге он должен выплатить дополнительно $87 тысяч.