В Китае впервые на дороги выпустили беспилотные автомобили без оператора в салоне

Сообщается, что беспилотники будут ездить в центре Шэньчжэня. Правда, пользоваться ими как такси все желающие не смогут. Запуск пока проходит в рамках тестирования.

Отмечается, что каждый автомобиль имеет специальный контрольный блок XCU. Он может обрабатывать данные и строить сложные дорожные сценарии в китайских городах. Беспилотники, кстати, называются Chrysler Pacifica. Это минивэны, которые представили ещё на выставке CES 2020. Помимо блока XCU они оснащены различными датчиками, камерами высокого разрешения и радарами.

TechCrunch отмечает, что решение убрать водителей и операторов из автомобилей выглядит смелым шагом в густонаселённом Китае.