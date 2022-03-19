В Китае впервые за год умерли люди от коронавируса

Сообщается, что текущая вспышка вызвана омикроном. С учётом новых смертей общее количество погибших от коронавируса в стране составило 4638 человек.

Китай также сообщил о 2157 случаях передачи коронавируса. Большинство из них произошло в провинции Цзилинь. Провинция ввела запрет на поездки, и людям теперь требуется разрешение полиции для пересечения границы.

Стоит отметить, что сейчас Китай столкнулся с самой серьёзной вспышкой с конца 2019 года. Официальные лица страны пообещали удвоить усилия по сдерживанию заболеваемости. Си Цзиньпин заявил, что Китай должен стремиться к «максимальному эффекту» с «минимальными затратами» в борьбе с вирусом.