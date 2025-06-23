В Китае введут единый интернет-ID: пользователи обеспокоены усилением контроля

Власти говорят, что это поможет защитить персональные данные и упростит доступ к цифровым сервисам. Система пока добровольная, но многие эксперты сомневаются в этом и считают, что со временем отказаться от участия будет трудно.

Правозащитники и учёные предупреждают: новый ID даёт государству ещё больше возможностей отслеживать действия пользователей и блокировать «нежелательные мнения». Некоторые уже называют эту систему «цифровым тоталитаризмом».

Запуск, тем не менее намечен на середину июля.