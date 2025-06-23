В Китае введут единый интернет-ID: пользователи обеспокоены усилением контроля

Опубликовано 23 июня 2025, 15:451 мин.
В Китае введут единый интернет-ID: пользователи обеспокоены усилением контроляСМИ пишут о новых ограничениях
Китай усиливает контроль за интернетом, вводя национальный виртуальный ID — единый цифровой идентификатор для всех пользователей, пишут СМИ. Теперь вместо того, чтобы проходить проверку личности на каждом сайте отдельно, человек сможет использовать один ID для входа на разные платформы.
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Власти говорят, что это поможет защитить персональные данные и упростит доступ к цифровым сервисам. Система пока добровольная, но многие эксперты сомневаются в этом и считают, что со временем отказаться от участия будет трудно.
Правозащитники и учёные предупреждают: новый ID даёт государству ещё больше возможностей отслеживать действия пользователей и блокировать «нежелательные мнения». Некоторые уже называют эту систему «цифровым тоталитаризмом».
Запуск, тем не менее намечен на середину июля.