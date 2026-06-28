В Китае ввели первый национальный стандарт идентификации для ИИ-агентов

Опубликовано 28 июня 2026, 17:281 мин.
В Китае ввели первый национальный стандарт идентификации для ИИ-агентовЕдиная система призвана обеспечить безопасное взаимодействие
В Китае утвердили первый национальный стандарт для подключения агентов искусственного интеллекта (ИИ). Документ, опубликованный Государственным управлением по регулированию рынка, вводит единую систему идентификации для всех ИИ-агентов. Это позволит создать «замкнутую систему» управления, говорится в сообщении государственного телевидения CCTV.
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Стандарт включает семь подразделов, охватывающих общую архитектуру, присвоение идентификационных кодов и развертывание инструментов для агентов. Основной целью является укрепление институциональной основы для безопасного обмена данными между различными автономными системами.
Норматив направлен на поддержку бизнеса при внедрении ИИ-агентов, одновременно обеспечивая безопасность их работы. Единая платформа позволит компаниям использовать стандартизированные компоненты, что снизит затраты на разработку и ускорит вывод продуктов на рынок. Китай продолжает системно регулировать сферу ИИ, создавая инфраструктуру для ее развития.