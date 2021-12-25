В Китае заблокировали Steam

Китайские игроки не могут зайти на в цифровой магазин, ни на страницы сообществ. Скорее всего, сайт заблокировали местные власти. В феврале 2021 года в Китае запустили локальную версию Steam. В неё «допускают» только игры, прошедшие проверку правительственной комиссии. Таких игр пока немного — 68. В их числе Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2. А вот в глобальной версии Steam игр куда больше — тысячи.

Ранее в Китае заблокировали GitHub. А ещё в стране заставляют издателей обеспечить контроль за временем, которое дети проводят в играх. Дети могут играть не больше трёх часов в неделю.