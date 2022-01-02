В Китае закрылись тысячи игровых компаний из-за государственной цензуры

По какой-то причине NPPA перестало выдавать лицензии в июле. С тех пор ведомство продлевает «заморозку». Так долго лицензии не выдавались с 2018 года. Тогда «заморозка» продлилась девять месяцев.

В нормальном рабочем режиме NPPA составляет список разрешённых игр в середине-конце каждого месяца. В список в среднем попадали по 80-100 игр. Что случилось летом, неясно.

Без лицензий разработчики и издатели игр не могут ничего выпускать. Если они это сделают, то нарушат цензуру и им грозит судебное наказание. Сильнее всего от ситуации, конечно, пострадали небольшие студии и компании. Крупным корпорациям, например, ByteDance и Baidu пришлось массово сокращать сотрудников отделов по разработке игр. А Tencent и NetEase перебросили ресурсы для развития на зарубежных рынках.

Также в этом году глава КНР Си Цзиньпин выразил обеспокоенность по поводу распространения среди молодежи игровой зависимости.